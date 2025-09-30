Скидки
Результаты матчей МХЛ на 30 сентября 2025 года

Сегодня, 30 сентября, состоялись три встречи регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 30 сентября 2025 года (время московское):

17:00. «Снежные Барсы» – «Авто» — 3:8;
17:00. «Мамонты Югры» – «СКА-1946» — 4:2;
19:00. «Красная Машина-Юниор» – «Динамо-Шинник» — 0:6.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмой встрече финальной серии.

