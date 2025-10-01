Скидки
Жамнов кричал со скамейки, Глушаков снимал атмосферу матча. Яркие кадры победы «Спартака»

30 сентября в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 6:3.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Дублями в составе «Спартака» отметились нападающие Никита Коростелёв и Павел Порядин. Ещё по шайбе в составе красно-белых забросили Герман Рубцов и Адам Ружичка. У «Трактора» отличились Михаил Григоренко, Владимир Жарков и Андрей Светлаков.

«Спартак» во второй раз в сезоне обыграл «Трактор». Матч в Челябинске завершился со счётом 5:3.

