Хоккей Новости

«Возможно, это последний контракт в моей карьере». Капризов — о соглашении с «Миннесотой»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не исключил, что новый контракт с «дикарями» может стать последним в его карьере. Россиянин подписал восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ. Контракт вступит в силу начиная с сезона-2026/2027.

«Теперь мне не нужно отвлекаться на посторонние вещи. Больше не будет никаких недоразумений. Я могу просто сосредоточиться на игре в хоккей. Кто знает, возможно, это последний контракт в моей карьере… Не уверен, но время покажет. Восемь лет — это действительно значительный срок», — приводит слова Капризова пресс-служба «Миннесоты».

Кириллу 28 лет. За пять сезонов в составе «Уайлд» на счету Капризова 344 матча и 407 (200+207) очков с учётом Кубка Стэнли.

