«Не хотелось бы принимать обезболивающие». Овечкин — о возвращении после травмы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о своём состоянии здоровья перед стартом сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Напомним, 29 сентября 40-летний Овечкин вновь присоединился к основной тренировочной группе после травмы нижней части тела, из-за которой он пропустил три предсезонных матча своей команды. В матче с «Коламбус Блю Джекетс», который проходит в эти минуты, Овечкин участия не принимает.

«Я чувствую себя отлично. Конечно, мне нужно провести больше времени на льду с товарищами, так как неделя, которую я пропустил, немного выбила меня из колеи. Но в целом, я справляюсь. Моя первая полноценная тренировка после травмы прошла довольно обычно, но мы не хотим торопиться, поскольку это всего лишь тренировочный сбор и у нас еще есть время подготовиться к началу регулярного сезона. Так что я буду готов. Надеюсь, что моё тело не подведёт. Мне не хотелось бы принимать обезболивающие в данный момент», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» и трехкратный чемпион мира. В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 897 заброшенных шайб.