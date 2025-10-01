Скидки
«Не хотелось бы принимать обезболивающие». Овечкин — о возвращении после травмы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о своём состоянии здоровья перед стартом сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Напомним, 29 сентября 40-летний Овечкин вновь присоединился к основной тренировочной группе после травмы нижней части тела, из-за которой он пропустил три предсезонных матча своей команды. В матче с «Коламбус Блю Джекетс», который проходит в эти минуты, Овечкин участия не принимает.

НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Гуччарди, Уилсон) – 08:25 (5x5)     0:2 Кристалл (Макмайкл, Чисхольм) – 17:25 (5x4)     1:2 Дженнер (Джонсон, Веренски) – 27:52 (5x4)     1:3 Протас – 30:10 (5x5)     2:3 Веренски (Фантилли, Монахан) – 30:56 (5x4)     2:4 Уилсон – 33:36 (5x5)     3:4 Оливье (Сиверсон, Силлинджер) – 52:23 (5x5)    

«Я чувствую себя отлично. Конечно, мне нужно провести больше времени на льду с товарищами, так как неделя, которую я пропустил, немного выбила меня из колеи. Но в целом, я справляюсь. Моя первая полноценная тренировка после травмы прошла довольно обычно, но мы не хотим торопиться, поскольку это всего лишь тренировочный сбор и у нас еще есть время подготовиться к началу регулярного сезона. Так что я буду готов. Надеюсь, что моё тело не подведёт. Мне не хотелось бы принимать обезболивающие в данный момент», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» и трехкратный чемпион мира. В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 897 заброшенных шайб.

Александр Овечкин не примет участия в ближайшей предсезонной игре с «Коламбусом»
