«Монреаль» рзгромил «Оттаву» в предсезонке НХЛ с ассистентским дублем Ивана Демидова

В ночь с 30 сентября на 1 октября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 5:0.

Двумя результативными передачами в составе «Монреаля» отметился 19-летний российский нападающий Иван Демидов, который помог «Канадиенс» забросить вторую и четвёртую шайбы — обе в большинстве.

Голы гостей на счету Оливера Капанена, Патрика Лайне, защитника Александра Каррье, защитника Лэйна Хатсона и Кирби Дака.