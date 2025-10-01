В «Миннесоте» сравнили Капризова с Кросби после рекордного продления контракта

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высказался о качествах нападающего и лидера команды Кирилла Капризова, сравнив его с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Кирилл — это настоящий лидер на льду. Он напоминает мне Сидни Кросби по самоотдаче на тренировках и в играх, а также по своему образу жизни. Это хоккеист, который оказывает влияние на всю команду. Ему не нужно произносить длинные мотивационные речи. Он проявляет лидерство непосредственно на льду и своим поведением, заражая всех своим настроем. У нас в раздевалке есть много молодых хоккеистов, и они смотрят на Кирилла как на суперзвезду хоккея, учатся у него и перенимают его привычки и стиль игры», — приводит слова Герина пресс-служба «Миннесоты».

Капризов подписал восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ. Контракт вступит в силу начиная с сезона-2026/2027.