Шайба Ильи Протаса помогла «Вашингтону» без Овечкина переиграть «Коламбус»

В ночь с 30 сентября на 1 октября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.

Заброшенной шайбой в составе «Вашингтона» отметился 19-летний белорусский нападающий Илья Протас — младший брат 24-летнего форварда «Кэпиталз» Алексея Протаса, который не принял участия в матче.

Также не сыграл с «Коламбусом» и 40-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.