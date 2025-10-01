Шайба Ильи Протаса помогла «Вашингтону» без Овечкина переиграть «Коламбус»
В ночь с 30 сентября на 1 октября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.
НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Гуччарди, Уилсон) – 08:25 (5x5) 0:2 Кристалл (Макмайкл, Чисхольм) – 17:25 (5x4) 1:2 Дженнер (Джонсон, Веренски) – 27:52 (5x4) 1:3 Протас – 30:10 (5x5) 2:3 Веренски (Фантилли, Монахан) – 30:56 (5x4) 2:4 Уилсон – 33:36 (5x5) 3:4 Оливье (Сиверсон, Силлинджер) – 52:23 (5x5)
Заброшенной шайбой в составе «Вашингтона» отметился 19-летний белорусский нападающий Илья Протас — младший брат 24-летнего форварда «Кэпиталз» Алексея Протаса, который не принял участия в матче.
Также не сыграл с «Коламбусом» и 40-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
