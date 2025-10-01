«Тампа» без Кучерова и Василевского выиграла у «Флориды» без Бобровского

В ночь с 30 сентября на 1 октября мск на льду « Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.

В матче не приняли участия российские лидеры обоих клубов — голкипер «Флориды» Сергей Бобровский и игроки «Тампы» нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.