Тампа-Бэй Лайтнинг — Флорида Пантерз, результат матча 1 октября 2025, счет 3:2, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

«Тампа» без Кучерова и Василевского выиграла у «Флориды» без Бобровского
В ночь с 30 сентября на 1 октября мск на льду « Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.

НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Бьёркстранд (Рэддиш, Гонсалвес) – 10:29 (5x3)     1:1 Энтвистл (Скуг, Альшер) – 14:45 (5x5)     2:1 Гики – 31:00 (5x5)     3:1 Пеллетье (Крозье, Лиллеберг) – 31:28 (5x5)     3:2 Макаллистер (Скуг, Ливингстоун) – 42:30 (5x5)    

В матче не приняли участия российские лидеры обоих клубов — голкипер «Флориды» Сергей Бобровский и игроки «Тампы» нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.

