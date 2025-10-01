Скидки
Сент-Луис Блюз — Даллас Старз, результат матча 1 октября 2025, счет 3:5, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

Гол защитника Ильи Любушкина помог «Далласу» переиграть «Сент-Луис»
В ночь с 30 сентября на 1 октября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз». Гости выиграли встречу со счётом 5:3.

НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Любушкин (Биксель, Сегин) – 04:25 (5x5)     0:2 Джонстон (Хейсканен) – 05:35 (5x5)     1:2 Холлоуэй (Кайру, Зутер) – 12:56 (5x5)     2:2 Броберг (Дворски) – 35:24 (5x5)     2:3 Факса (Джонстон, Сегин) – 37:45 (5x5)     2:4 Сегин (Грицковян, Дюшейн) – 40:50 (5x5)     3:4 Холлоуэй (Кайру, Кессел) – 53:07 (5x5)     3:5 Робертсон – 59:08 (en)    

Первая шайба «Далласа» на счету российского защитника Ильи Любушкина, который отличился на пятой минуте матча. Также в составе «Старз» отличились Уайатт Джонстон, Радек Факса и Тайлер Сегин.

Авторами заброшенных шайб «Сент-Луиса» стали Дилан Холлоуэй (дубль) и Филип Броберг.

