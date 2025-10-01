Гол защитника Ильи Любушкина помог «Далласу» переиграть «Сент-Луис»

В ночь с 30 сентября на 1 октября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз». Гости выиграли встречу со счётом 5:3.

Первая шайба «Далласа» на счету российского защитника Ильи Любушкина, который отличился на пятой минуте матча. Также в составе «Старз» отличились Уайатт Джонстон, Радек Факса и Тайлер Сегин.

Авторами заброшенных шайб «Сент-Луиса» стали Дилан Холлоуэй (дубль) и Филип Броберг.