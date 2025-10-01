Скидки
Главная Хоккей Новости

Миннесота Уайлд — Виннипег Джетс, результат матча 1 октября 2025, счет 3:2, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

Гол+пас Капризова помогли «Миннесоте» одолеть «Виннипег» в предсезонном матче НХЛ
Комментарии

В ночь с 30 сентября на 1 октября мск на льду «Эксел Энерджи-центра» (Сент-Пол, США), завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Виннипег Джетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.

НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Кёпке – 05:24 (5x5)     1:1 Болди (Капризов, Миддлтон) – 11:50 (5x5)     1:2 Наместников (Иафалло, Стэнли) – 20:48 (5x5)     2:2 Капризов (Буйум, Тарасенко) – 26:55 (5x4)     3:2 Фолиньо – 34:29 (4x5)    

Авторами заброшенных шайб в составе «Уайлд» стали американский форвард Мэтт Болди, канадский нападающий Маркус Фолиньо, а также российский хоккеист Кирилл Капризов. На его счету гол и результативная передача. Россиянин Владимир Тарасенко отметился ассистом на Капризова. В составе «Джетс» забили шайбы американский форвард Коул Кёпке, а также российский нападающий Владислав Наместников.

Россияне Данила Юров, Яков Тренин (оба Миннесота) и Никита Чибриков (Виннипег) результативными действиями не отметились.

Новости. Хоккей
