Ассист Данила Гущина помог «Колорадо» выиграть у «Вегаса» в предсезонке НХЛ
Поделиться
В ночь с 30 сентября на 1 октября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.
НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Друри (Колтон, Малински) – 10:43 (5x5) 1:1 Хольц (Коглан) – 20:55 (5x5) 1:2 Флеминг (Рённбьерг) – 31:55 (5x5) 2:2 Полин (Гущин, Миддлтон) – 41:59 (5x5) 3:2 Колтон (Друри) – 45:54 (5x5) 4:2 Кивиранта (Мегна) – 59:59 (en)
Результативной передачей отметился российский нападающий «Колорадо» Данил Гущин, который на 42-й минуте игры помог партнёрам по команде забросить вторую шайбу «Эвеланш».
Голы хозяев льда на счету Джека Друри, Джейсона Полина, Росса Колтона и Йоэля Кивиранты, за гостей отличились Александер Хольц и Джо Флеминг.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Комментарии
- 1 октября 2025
-
05:48
-
05:44
-
05:35
-
04:45
-
04:43
-
04:34
-
04:16
-
03:55
-
03:19
- 30 сентября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:15
-
23:10
-
23:00
-
22:40
-
22:15
-
21:54
-
21:41
-
21:22
-
21:02
-
20:50
-
20:39
-
20:20
-
19:45
-
19:20
-
19:00
-
18:48
-
18:20
-
17:51
-
17:38
-
17:35
-
17:22
-
16:55