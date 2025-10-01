Скидки
Хоккей

Колорадо Эвеланш — Вегас Голден Найтс, результат матча 1 октября 2025, счет 4:2, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

Ассист Данила Гущина помог «Колорадо» выиграть у «Вегаса» в предсезонке НХЛ
Комментарии

В ночь с 30 сентября на 1 октября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.

НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Друри (Колтон, Малински) – 10:43 (5x5)     1:1 Хольц (Коглан) – 20:55 (5x5)     1:2 Флеминг (Рённбьерг) – 31:55 (5x5)     2:2 Полин (Гущин, Миддлтон) – 41:59 (5x5)     3:2 Колтон (Друри) – 45:54 (5x5)     4:2 Кивиранта (Мегна) – 59:59 (en)    

Результативной передачей отметился российский нападающий «Колорадо» Данил Гущин, который на 42-й минуте игры помог партнёрам по команде забросить вторую шайбу «Эвеланш».

Голы хозяев льда на счету Джека Друри, Джейсона Полина, Росса Колтона и Йоэля Кивиранты, за гостей отличились Александер Хольц и Джо Флеминг.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

