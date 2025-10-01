Ассист Данила Гущина помог «Колорадо» выиграть у «Вегаса» в предсезонке НХЛ

В ночь с 30 сентября на 1 октября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.

Результативной передачей отметился российский нападающий «Колорадо» Данил Гущин, который на 42-й минуте игры помог партнёрам по команде забросить вторую шайбу «Эвеланш».

Голы хозяев льда на счету Джека Друри, Джейсона Полина, Росса Колтона и Йоэля Кивиранты, за гостей отличились Александер Хольц и Джо Флеминг.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.