Шайба Кузьменко помогла «Лос-Анджелесу» добиться победы над «Ютой»

В ночь с 30 сентября на 1 октября мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Юта Мамонт» и «Лос-Анджелес Кингз». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.

Первая шайба «Лос-Анджелеса» на счету российского нападающего Андрея Кузьменко, который отличился на 11-й минуте матча. Остальные голы «Кингз» в активе Андре Ли и Тэйлора Уорда.

Вторую шайбу «Юты» записал на свой счёт российский нападающий Даниил Бут, первый гол «Мамонт» за Кэмероном Хебигом.