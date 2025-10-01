Скидки
Главная Хоккей Новости

Юта Мамонт — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 1 октября 2025, счет 2:3, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

Шайба Кузьменко помогла «Лос-Анджелесу» добиться победы над «Ютой»
Комментарии

В ночь с 30 сентября на 1 октября мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Юта Мамонт» и «Лос-Анджелес Кингз». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.

НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2025, среда. 04:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кузьменко (Малотт, Кларк) – 10:07 (5x5)     0:2 Ли (Малотт) – 21:00 (5x5)     1:2 Хебиг (Бут, Десимоне) – 25:57 (5x5)     2:2 Бут (Дурзи) – 27:47 (5x5)     2:3 Уорд (Гуттман, Гринтри) – 55:02 (5x5)    

Первая шайба «Лос-Анджелеса» на счету российского нападающего Андрея Кузьменко, который отличился на 11-й минуте матча. Остальные голы «Кингз» в активе Андре Ли и Тэйлора Уорда.

Вторую шайбу «Юты» записал на свой счёт российский нападающий Даниил Бут, первый гол «Мамонт» за Кэмероном Хебигом.

Новости. Хоккей
