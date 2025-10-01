Набравший 2 очка Капризов стал первой звездой предсезонного матча «Миннесота» — «Виннипег»
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов был признан экспертами НХЛ первой звездой домашнего предсезонного матча НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:2), который завершился в Сент-Поле (США, штат Миннесота) в ночь с 30 сентября на 1 октября мск. На счету Капризова в этой игре два очка — гол и результативный пас.
НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Кёпке – 05:24 (5x5) 1:1 Болди (Капризов, Миддлтон) – 11:50 (5x5) 1:2 Наместников (Иафалло, Стэнли) – 20:48 (5x5) 2:2 Капризов (Буйум, Тарасенко) – 26:55 (5x4) 3:2 Фолиньо – 34:29 (4x5)
Статус второй звезды матча получил нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди — на его счету первая заброшенная шайба «Уайлд». Третьей звездой также стал форвард «Миннесоты» — Маркус Фолиньо, оформивший победный гол на 35-й минуте игры.
Видео: Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре
