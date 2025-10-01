Набравший 2 очка Капризов стал первой звездой предсезонного матча «Миннесота» — «Виннипег»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов был признан экспертами НХЛ первой звездой домашнего предсезонного матча НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:2), который завершился в Сент-Поле (США, штат Миннесота) в ночь с 30 сентября на 1 октября мск. На счету Капризова в этой игре два очка — гол и результативный пас.

Статус второй звезды матча получил нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди — на его счету первая заброшенная шайба «Уайлд». Третьей звездой также стал форвард «Миннесоты» — Маркус Фолиньо, оформивший победный гол на 35-й минуте игры.

