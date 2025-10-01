Скидки
Билл Герин — о контракте Капризова: это самый важный трансфер в истории «Миннесоты»

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин ответил на вопрос, была ли сделка с нападающим Кириллом Капризовым самой важной в истории клуба.

«Послушайте, все наши игроки важны. Все контракты важны. Хоккей — это командный вид спорта. Каждую ночь на льду сражаются 20 наших ребят. Нельзя играть всю игру одному, поэтому они нужны друг другу, и каждый из них важен. Этот трансфер важен, потому что Кирилл — игрок нашей команды, и сохранить его было крайне важно. Он значит для нас гораздо больше, чем, возможно, некоторые другие трансферы, но это не значит, что они не важны. Но да, этот трансфер был важным. Это самый важный трансфер в истории нашей команды, это точно», — приводит слова Герина официальный сайт НХЛ.

Напомним, 30 сентября текущего года нападающий Кирилл Капризов согласовал с «Миннесотой» новый восьмилетний контракт на $ 136 млн с кэпхитом соглашения в $ 17 млн. Российский форвард стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. Зарплата россиянина по текущему контракту составляет $ 9 млн. Действующее соглашение форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года.

