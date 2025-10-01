45-летний экс-голкипер НХЛ сравнил зарплату Капризова с прежним командным потолком зарплат

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бывший вратарь НХЛ Эндрю Рэйкрофт отреагировал на информацию о новом рекордном контракте российского нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой» с годовой зарплатой более $ 16 млн.

«Я играл в НХЛ, когда КОМАНДНЫЙ потолок зарплат был $ 38 млн!» — написал Рэйкрофт в социальной сети X, снабдив свой пост эмодзи «фейспалм».

Ранее стало известно, что 28-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов подписал со своим клубом рекордный для НХЛ контракт на общую сумму $ 136 млн со сроком действия восемь лет.

45-летний экс-голкипер Эндрю Рэйкрофт выступал в НХЛ с 2000 по 2012 год, защищая цвета «Бостон Брюинз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс» и «Даллас Старз».

