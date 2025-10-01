Скидки
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
19:00 Мск
Жамнов — о победе над «Трактором»: ребята — молодцы, что правильно восприняли критику

Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов прокомментировал победу в матче с «Трактором» (6:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Коростелёв (Порядин, Рубцов) – 02:38 (5x5)     2:0 Порядин (Орлов, Мальцев) – 13:02 (5x4)     2:1 Григоренко (Дронов, Глотов) – 17:01 (5x4)     3:1 Порядин (Пашин, Мальцев) – 18:21 (5x4)     3:2 Жарков (Никонов, Крощинский) – 30:34 (5x5)     3:3 Светлаков (Дюбе, Ливо) – 35:22 (5x4)     4:3 Рубцов (Ружичка, Кин) – 38:24 (5x4)     5:3 Коростелёв – 42:49 (5x5)     6:3 Ружичка (Порядин) – 59:30 (en)    

– В отличие от прошлого матча, что сегодня получилось у вашей команды?
– Главные факторы – настрой и самоотдача, это получилось. Ребята – молодцы, что правильно восприняли критику в свой адрес, играли сегодня «от и до». Ясно, что что-то получается, а что-то – нет, это спорт. Но главное, что я видел желание у ребят выиграть сегодня.

– Что нужно сделать, чтобы с таким настроем команда выходила играть постоянно?
– Будем стараться, чтобы так и было каждую игру. Есть ещё много моментов, над которыми нам стоит поработать, чтобы усилить свою игру. Так что обольщаться этой победой не стоит.

– Как оцените игру вашей команды в сентябре?
– Целостной игры пока ещё нет. Да, есть проблески, но мы ещё работаем в этом направлении. Есть хорошие моменты, которые появляются – но они не всегда сохраняются на всех матчах. Если команда хочет расти, то она должна играть «от и до», на одном уровне. Есть моменты, которые не получаются, но все мы – люди, все мы ошибаемся. Однако хочется, чтобы все требования выполнялись ещё лучше. У меня есть понимание, почему у нас пока не всё получается – но это наша «внутренняя кухня», — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.

