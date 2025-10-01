Скидки
Жамнов назвал большой потерей для «Спартака» отсутствие Ивана Морозова из-за допинга

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что отсутствие центрального нападающего Ивана Морозова является большой потерей для команды. Форвард временно отстранён от тренировок и встреч из-за найденного кокаина в допинг-пробе.

– Ощущается ли дефицит центральных нападающих, в связи с отсутствием Ивана Морозова?
– У нас есть ребята, которые по-лидерски взяли на себя обязанности центрального нападающего. Рубцов, Мальцев, Ружичка, Тодд могут играть в центре – есть ещё и ребята в «Химике», которые могут играть и с краю, и в центре. Ясно, что потеря Ивана Морозова – большая, но ничего сделать с этим нельзя, — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.

Комментарии
