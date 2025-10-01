Сегодня, 1 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 1 октября 2025 года (время московское):

16:30. «Авангард» – «Адмирал»;

17:00. «Барыс» – «Локомотив»;

17:00. «Салават Юлаев» – «Сибирь»;

17:00. «Автомобилист» – «Амур»;

19:30. СКА – «Торпедо»;

19:30. «Динамо» Мн – «Северсталь».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.