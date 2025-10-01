Расписание матчей ВХЛ на 1 октября 2025 года

Сегодня, 1 октября, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 1 октября 2025 года (время — московское):

16:30. «Челмет» – «Челны»;

16:30. «Горняк-УГМК» – «Барс»;

17:00. «Магнитка» – «Нефтяник»;

18:30. «Торпедо-Горкий» – «СКА-ВМФ».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».