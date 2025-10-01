Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 1 октября 2025 года

Сегодня, 1 октября, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 1 октября 2025 года (время московское):

11:00. «Сахалинские Акулы» – «Локо»;

12:00. «Тайфун» – «Алмаз»;

16:30. МХК «Молот» – «Толпар»;

17:30. «Тюменский Легион» – «Стальные Лисы»;

18:30. «Красная Армия» – «АКМ-Юниор»;

18:30. «Ирбис» – МХК «Динамо» Спб;

18:30. МХК «Спартак» – ХК «Капитан»;

18:30. «Спутник» – «Ладья».

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмой встрече финальной серии.