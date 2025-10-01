«Сегодня его улыбка была шире обычного». Форвард «Миннесоты» — о контракте Капризова

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо высказался о новом контракте форварда Кирилла Капризова. Россиянин подписал восьмилетнее соглашение на $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн и стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ.

«То, что он остался, – это замечательно. Кирилл – суперзвезда. Он игрок, который делает разницу, никто не хочет, чтобы такие ребята уходили. Мы рады, что он останется с нами ещё на восемь лет. Сегодня он, как и всегда, пришёл с улыбкой на лице. Но в этот день она была ещё шире, чем обычно», – цитирует Фолиньо пресс-служба «Миннесоты».

Капризов в предсезонном матче с «Виннипег Джетс» (3:2) стал автором гола и результативной передачи.