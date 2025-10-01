Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ рассказал, почему новый контракт Капризова осложняет сделку Макдэвида

Инсайдер НХЛ рассказал, почему новый контракт Капризова осложняет сделку Макдэвида
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли высказался о влиянии нового контракта нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова на потенциальную сделку Коннора Макдэвида с «Эдмонтон Ойлерз». Россиянин подписал восьмилетнее соглашение на $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн и стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ.

«Думаю, Макдэвид захочет больше. Но «Эдмонтон» не может себе это позволить. Более того, я не думаю, что они могут позволить себе дать ему даже те же $ 17 млн, учитывая их ситуацию с потолком зарплат и подписанные ранее контракты. Всё это суммируется и накапливается, и даже планируемый рост потолка может не соответствовать нуждам «Ойлерз».

Что ещё мы знаем о Макдэвиде – он хочет играть в сильной команде, претендующей на Кубок Стэнли. Именно это сейчас удерживает его от продления контракта с «Ойлерз». Ему нужны весомые доказательства статуса клуба. Два выхода в финал необязательно являются индикатором будущих успехов. В такой ситуации я не думаю, что для него имеет смысл догонять Капризова, если говорить о других его желаниях», – цитирует Серавалли B/R Open Ice.

Материалы по теме
«Моя цель — выигрывать в Эдмонтоне». Что с продлением контракта Макдэвида?
«Моя цель — выигрывать в Эдмонтоне». Что с продлением контракта Макдэвида?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android