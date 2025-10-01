Стала известна структура нового контракта Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд». Восьмилетнее соглашение на $ 136 млн вступит в силу с сезона-2026/2027.

Как сообщает PuckPedia, в контракте предусмотрен полный запрет на обмены (NMC) в течение всех восьми сезонов. Это значит, что игрок не может быть обменян без своего согласия, а также выставлен на драфт отказов или драфт расширения, если такой будет проводиться в течение срока действия соглашения.

Из $ 136 млн общей суммы контракта Капризова на базовую зарплату приходится только $ 8 млн (по $ 1 млн за каждый год). Большую часть денег – $ 128 млн (94,1% от общей суммы) – игрок получит в виде подписных бонусов (авансов). Эти суммы выплачиваются перед сезоном и защищены от возможного выкупа контракта клубом.

Отметим, что, по новым правилам, заложенным в коллективное соглашение между НХЛ и Ассоциацией игроков, подписные бонусы будут составлять не более 60% от общей суммы контракта. Это нововведение вступит в силу с сезона-2026/2027 и не распространяется на контракты, подписанные ранее.