Министр спорта России Михаил Дегтярёв подвёл итоги встречи с руководством КХЛ

Министр спорта России Михаил Дегтярёв подвёл итоги встречи с руководством КХЛ
Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал об итогах встречи с президентом КХЛ Алексеем Морозовым и вице-президентом Алексеем Красновым.

«С руководством Континентальной хоккейной лиги – президентом Алексеем Морозовым и вице-президентом Алексеем Красновым – обсудили итоги сезона-2024/2025, старт нового чемпионата, коммерческую составляющую работы клубов и лиги, а также развитие детско-юношеского спорта. КХЛ показывает рекордные показатели как по посещаемости на самих аренах, так и по просмотрам контента в социальных сетях. Аудитория хоккея растёт, и это радует.

Алексей Морозов рассказал, что для игроков создана образовательная платформа, где хоккеисты в свободное от тренировок и игр время могут получать актуальные знания – от финансовой грамотности до развития личного бренда. Это актуальный вопрос для всех – спортсмен должен быть готов к жизни после карьеры.

Лига стратегически движется к тому, чтобы профессиональный спорт как можно больше закрывал свои потребности за счёт работы с коммерческими спонсорами, а не привлечением средств от госкомпании или госбюджета. За прошлый год коммерческие доходы выросли на 36% до 12,4 млрд рублей.

КХЛ взяла на себя социальную роль: участвует в проведении Фестиваля по адаптивному хоккею, регулярно организует Кубок Континента по следж-хоккею, активно поддерживает соревнования для людей с особенностями здоровья. Лига начала аккредитацию агентов и с ними ведёт работу по определению болевых точек, которые подталкивают игроков к отъезду.

Отмечу программу поддержки детско-юношеских спортивных школ и детских тренеров. КХЛ создала рейтинг на основе игроков, кто сейчас выступает в России, и ежегодно направляет средства в школы и тренерам. Лучший наставник получает выплату до 1 млн рублей», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

