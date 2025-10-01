Скидки
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
19:00 Мск
Яков Тренин нанёс травму Владиславу Наместникову, толкнув соотечественника на борт

Яков Тренин нанёс травму Владиславу Наместникову, толкнув соотечественника на борт
Комментарии

В прошедшем предсезонном матче между «Миннесотой Уайлд» и «Виннипег Джетс» (3:2) в третьем периоде произошёл неприятный эпизод между российскими хоккеистами. Нападающий Яков Тренин грубо толкнул на борт соотечественника Владислава Наместникова, после чего на льду вспыхнула потасовка.

НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Кёпке – 05:24 (5x5)     1:1 Болди (Капризов, Миддлтон) – 11:50 (5x5)     1:2 Наместников (Иафалло, Стэнли) – 20:48 (5x5)     2:2 Капризов (Буйум, Тарасенко) – 26:55 (5x4)     3:2 Фолиньо – 34:29 (4x5)    

В результате эпизода Наместников получил травму и не смог продолжить матч. Тренин получил две штрафные минуты за толчок на борт, а также обоюдное удаление с форвардом «Виннипега» Габриэлем Виларди, который заступился за партнёра по команде.

До травмы Наместников сумел отличиться на старте второго периода, забросив вторую шайбу «Виннипега» в матче.

Гол+пас Капризова помогли «Миннесоте» одолеть «Виннипег» в предсезонном матче НХЛ
Новости. Хоккей
