Яков Тренин нанёс травму Владиславу Наместникову, толкнув соотечественника на борт

В прошедшем предсезонном матче между «Миннесотой Уайлд» и «Виннипег Джетс» (3:2) в третьем периоде произошёл неприятный эпизод между российскими хоккеистами. Нападающий Яков Тренин грубо толкнул на борт соотечественника Владислава Наместникова, после чего на льду вспыхнула потасовка.

В результате эпизода Наместников получил травму и не смог продолжить матч. Тренин получил две штрафные минуты за толчок на борт, а также обоюдное удаление с форвардом «Виннипега» Габриэлем Виларди, который заступился за партнёра по команде.

До травмы Наместников сумел отличиться на старте второго периода, забросив вторую шайбу «Виннипега» в матче.