Трёхкратный олимпийский чемпион: Кузнецов нужен нашему хоккею, несмотря на прошлый сезон

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов недоволен обсуждением слухов про нападающего Евгения Кузнецова. По информации в СМИ, форвард близок к подписанию контракта с магнитогорским «Металлургом».

«Сейчас в основном обсуждается желтизна и слухи. Скажем, в последние недели опять начали тюкать Евгения Кузнецова, его вероятный переход в «Магнитку». Я считаю, что Кузнецов нужен нашему хоккею. Даже несмотря на то что прошлый сезон в СКА у него получился скомканным – видимо, из-за травм.

Но вы пишите о хоккейных качествах Кузнецова, а не тиражируйте какие-то слухи, которые так мешали ему в прошлом сезоне. И в любом случае сейчас главные герои те, кто играет в КХЛ и пишет её историю. Как Шипачёв или Гусев», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков.