Карандин: в последние годы молодёжь как-то вяло стучится в двери «Сибири»

Бывший советский арбитр Юрий Карандин оценил игру ветеранов «Сибири» и отметил, что новосибирскому клубу не хватает качественных молодых игроков.

— Что скажете о российских ветеранах?
— Хотел бы говорить не о ветеранах, а о молодёжи, но она в последние годы как-то вяло стучится в двери «Сибири», это наша проблема. Ждал, что команда заберёт выставленного на трансфер форварда Тертышного, в своё время его открыл в «Югре» именно нынешний тренер «Сибири». Но Тертышный проследовал в «Адмирал», это удивило.

А из ветеранов большего жду от Ткачёва, совсем пропал Бутузов. Мне казалось, что у Ткачёва большие амбиции доказать, что зря «Трактор» с ним так легко расстался. Он сразу должен был взять роль первого центра «Сибири», но пока почему-то не получается. Более заметен другой опытный форвард-новичок – Сошников. Но и он в прошлом сезоне в «Адмирале» смотрелся поинтереснее. Надо прибавлять! — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

«Сибирь» с восемью очками после девяти встреч располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

«Когда он в воротах, команда волнуется». Карандин — об игре Доминге в «Сибири»
