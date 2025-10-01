Скидки
Василевский и Бобровский попали в топ-35 игроков НХЛ по версии Sportsnet
Sportsnet продолжил публиковать топ-50 хоккеистов лиги в предстоящем сезоне. Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский попали в топ-35 игроков НХЛ по версии издания.

Места с 40-го по 31-е заняли следующие хоккеисты:

40. Джейккоб Славин, «Каролина»;
39. Джейк Сандерсон, «Оттава»;
38. Эван Бушар, «Эдмонтон»;
37. Адам Фокс, «Рейнджерс»;
36. Марк Шайфли, «Виннипег»;
35. Сергей Бобровский, «Флорида»;
34. Джош Моррисси, «Виннипег»;
33. Себастьян Ахо, «Каролина»;
32. Тим Штюцле, «Оттава»;
31. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй».

Напомним, Бобровский и Василевский являются двукратными обладателями Кубка Стэнли.

Бобровский — 36-й в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network
