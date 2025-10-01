Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков сентября

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных определила лауреатов сентября в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший шесть побед в 10 матчах с коэффициентом надёжности 1,45 и 94,66% отражённых бросков. В матче с ХК «Сочи» (5:0) Исаев сыграл «на ноль».

Лучшим защитником признан Григорий Дронов («Трактор»), набравший 8 (4+4) очков в 10 матчах месяца с показателем полезности «+3».

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Дмитрий Силантьев («Металлург»), набравший 15 (6+9) очков в 10 матчах месяца с показателем полезности «+5».

Лучшим новичком признан Михаил Фёдоров («Металлург»), набравший 4 (2+2) очка в семи матчах месяца с показателем полезности «+4».

Матч СКА — «Торпедо» 1 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Материалы по теме
«Ак Барс» в шаге от увольнения Гатиятулина. Но спасёт ли казанцев отставка тренера?
«Ак Барс» в шаге от увольнения Гатиятулина. Но спасёт ли казанцев отставка тренера?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android