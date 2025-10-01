Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков сентября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных определила лауреатов сентября в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший шесть побед в 10 матчах с коэффициентом надёжности 1,45 и 94,66% отражённых бросков. В матче с ХК «Сочи» (5:0) Исаев сыграл «на ноль».

Лучшим защитником признан Григорий Дронов («Трактор»), набравший 8 (4+4) очков в 10 матчах месяца с показателем полезности «+3».

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Дмитрий Силантьев («Металлург»), набравший 15 (6+9) очков в 10 матчах месяца с показателем полезности «+5».

Лучшим новичком признан Михаил Фёдоров («Металлург»), набравший 4 (2+2) очка в семи матчах месяца с показателем полезности «+4».