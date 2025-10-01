«Цифры должны вылетать из каждого утюга». Давыдов об освещении достижений игроков КХЛ

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов заявил, что КХЛ не хватает ажиотажа вокруг знаменательных достижений заслуженных игроков лиги и отметил 700 очков Никиты Гусева и гонку Вадима Шипачёва за 1000 очками в КХЛ.

«Выделю 700 очков Никиты Гусева в КХЛ. Отмечать самого Никиту смысла нет, он и сам отмечается в каждом матче, мастер! Но тут такой солидный рубеж, который показывает истинный уровень игрока. Вообще меня удивляет, что в КХЛ и пресса, и сама лига маловато внимания уделяет вот таким именно хоккейным событиям. Я так понимаю, что выше Гусева из действующих игроков только Радулов и Шипачёв.

Оказывается, что тому же Шипачёву до первой тысячи в истории КХЛ осталось всего 16 очков. Я считаю, что эти цифры должны в КХЛ вылетать из каждого утюга. Но пока это, к сожалению, не наблюдается. Вот эти вот полезные штучки нам и надо брать из НХЛ – а не зачем-то урезанную предсезонную подготовку. Крутите 700 очков Гусева и предстоящую тысячу Шипачёва!» — цитирует Давыдова Russia-Hockey.