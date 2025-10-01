Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Цифры должны вылетать из каждого утюга». Давыдов об освещении достижений игроков КХЛ

«Цифры должны вылетать из каждого утюга». Давыдов об освещении достижений игроков КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов заявил, что КХЛ не хватает ажиотажа вокруг знаменательных достижений заслуженных игроков лиги и отметил 700 очков Никиты Гусева и гонку Вадима Шипачёва за 1000 очками в КХЛ.

«Выделю 700 очков Никиты Гусева в КХЛ. Отмечать самого Никиту смысла нет, он и сам отмечается в каждом матче, мастер! Но тут такой солидный рубеж, который показывает истинный уровень игрока. Вообще меня удивляет, что в КХЛ и пресса, и сама лига маловато внимания уделяет вот таким именно хоккейным событиям. Я так понимаю, что выше Гусева из действующих игроков только Радулов и Шипачёв.

Оказывается, что тому же Шипачёву до первой тысячи в истории КХЛ осталось всего 16 очков. Я считаю, что эти цифры должны в КХЛ вылетать из каждого утюга. Но пока это, к сожалению, не наблюдается. Вот эти вот полезные штучки нам и надо брать из НХЛ – а не зачем-то урезанную предсезонную подготовку. Крутите 700 очков Гусева и предстоящую тысячу Шипачёва!» — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

Материалы по теме
Никита Гусев стал четвёртым игроком, набравшим 700 очков в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android