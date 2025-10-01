Скидки
СКА — Торпедо.
19:00 Мск
СКА — «Торпедо»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между местным СКА и нижегородским «Торпедо». Матч на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Матч СКА — «Торпедо» 1 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет третья встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первой личной встрече в упорной борьбе победу одержало «Торпедо» со счётом 3:2 в овертайме. В предыдущем матче команд в Санкт-Петербурге победу вновь праздновали хоккеисты нижегородского клуба со счётом 5:2.

Нижегородская команда занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ, СКА расположился на шестой строчке.

