СКА — «Торпедо»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 1 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между местным СКА и нижегородским «Торпедо». Матч на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 19:30 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет третья встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первой личной встрече в упорной борьбе победу одержало «Торпедо» со счётом 3:2 в овертайме. В предыдущем матче команд в Санкт-Петербурге победу вновь праздновали хоккеисты нижегородского клуба со счётом 5:2.
Нижегородская команда занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ, СКА расположился на шестой строчке.
Комментарии
