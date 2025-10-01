Кадейкин — о поражении «Трактора»: мы больше проиграли, чем «Спартак» выиграл

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин рассказал о причинах поражения от «Спартака» (3:6) и отметил большое количество ошибок хоккеистов челябинской команды.

«Наделали глупостей в двух играх со «Спартаком» на несколько матчей вперёд. Не скажу, что как-то сложно было играть. При всём уважении к сопернику, смотрим на себя и на своё выступление. Хотелось бы думать, что мы больше проиграли, чем «Спартак» выиграл. Конечно, не каждая команда возьмёт, что мы даём, но дали мы красно-белым слишком много. Они реализовали всё, что получили от нас. Понятно, что «Спартак» — высококлассная команда, но надо перестать дарить моменты», — цитирует Кадейкина Legalbet.