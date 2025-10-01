Скидки
Хоккей

Кадейкин — о поражении «Трактора»: мы больше проиграли, чем «Спартак» выиграл

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин рассказал о причинах поражения от «Спартака» (3:6) и отметил большое количество ошибок хоккеистов челябинской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Коростелёв (Порядин, Рубцов) – 02:38 (5x5)     2:0 Порядин (Орлов, Мальцев) – 13:02 (5x4)     2:1 Григоренко (Дронов, Глотов) – 17:01 (5x4)     3:1 Порядин (Пашин, Мальцев) – 18:21 (5x4)     3:2 Жарков (Никонов, Крощинский) – 30:34 (5x5)     3:3 Светлаков (Дюбе, Ливо) – 35:22 (5x4)     4:3 Рубцов (Ружичка, Кин) – 38:24 (5x4)     5:3 Коростелёв – 42:49 (5x5)     6:3 Ружичка (Порядин) – 59:30 (en)    

«Наделали глупостей в двух играх со «Спартаком» на несколько матчей вперёд. Не скажу, что как-то сложно было играть. При всём уважении к сопернику, смотрим на себя и на своё выступление. Хотелось бы думать, что мы больше проиграли, чем «Спартак» выиграл. Конечно, не каждая команда возьмёт, что мы даём, но дали мы красно-белым слишком много. Они реализовали всё, что получили от нас. Понятно, что «Спартак» — высококлассная команда, но надо перестать дарить моменты», — цитирует Кадейкина Legalbet.

