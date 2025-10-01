Скидки
Владелец «Миннесоты»: Капризов приводит людей на арену, он заслужил этот контракт

Владелец «Миннесоты»: Капризов приводит людей на арену, он заслужил этот контракт
Владелец «Миннесоты Уайлд» Крэйг Леопольд прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Кириллом Капризовым. Россиянин подписал новое восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 136 млн с кэпхитом $ 17.

«Кирилл всегда задавал вопросы о команде, о том, чтобы у него была конкурентоспособная команда, о нашей приверженности и всём таком, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Он никогда не поднимал вопрос о деньгах. Это всегда был вопрос агента. Мы всегда думали, что добьёмся сделки и что 17 — это будет то самое число. Он доволен и хочет быть здесь. Мы довольны и хотим, чтобы он играл здесь. Это выгодно всем.

Кирилл этого заслуживает. Он приводит людей на арену. Это важный день. Без сомнения, для будущего нашей франшизы это важный день. Я чувствую себя прекрасно за нашу команду и болельщиков. Настало время хоккея», — цитирует Леопольда The Athletic.

