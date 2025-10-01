Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В матче «Оттава» — «Монреаль» состоялось несколько драк, Демидов досрочно покинул площадку

В матче «Оттава» — «Монреаль» состоялось несколько драк, Демидов досрочно покинул площадку
Комментарии

В ночь с 30 сентября на 1 октября мск на льду арены «Видеотрон-центр» в Квебеке завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 5:0.

НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Капанен (Ньюхук, Мэтисон) – 04:48 (5x5)     0:2 Лайне (Демидов, Галлахер) – 26:14 (5x4)     0:3 Каррье (Галлахер, Ньюхук) – 28:53 (5x5)     0:4 Хатсон (Демидов, Дак) – 44:27 (5x4)     0:5 Дак (Галлахер, Хатсон) – 49:21 (5x4)    

Матч изобиловал драками и грубостью. На двоих команды набрали 150 штрафных минут, а больше всех отличились братья Джекаи — Арбер и Флориан, подравшиеся дважды. Также много штрафных минут получили хоккеисты «Оттавы» Зак Макьюэн, Ян Еник и Хейдэн Ходжсон. В середине третьего периода грязный удар клюшкой по рукам Ивана Демидова нанёс игрок «Сенаторз» Ник Казинс. Российский нападающий покинул площадку и досрочно завершил игру.

Материалы по теме
«Монреаль» разгромил «Оттаву» в предсезонке НХЛ с ассистентским дублем Ивана Демидова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android