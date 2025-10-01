В матче «Оттава» — «Монреаль» состоялось несколько драк, Демидов досрочно покинул площадку

В ночь с 30 сентября на 1 октября мск на льду арены «Видеотрон-центр» в Квебеке завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 5:0.

Матч изобиловал драками и грубостью. На двоих команды набрали 150 штрафных минут, а больше всех отличились братья Джекаи — Арбер и Флориан, подравшиеся дважды. Также много штрафных минут получили хоккеисты «Оттавы» Зак Макьюэн, Ян Еник и Хейдэн Ходжсон. В середине третьего периода грязный удар клюшкой по рукам Ивана Демидова нанёс игрок «Сенаторз» Ник Казинс. Российский нападающий покинул площадку и досрочно завершил игру.