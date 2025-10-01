Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кадейкин: судьба «Салавата» мне не безразлична, хочется, чтобы Уфа была топ-клубом

Кадейкин: судьба «Салавата» мне не безразлична, хочется, чтобы Уфа была топ-клубом
Комментарии

Капитан «Трактора» Александр Кадейкин высказался о сложной финансовой ситуации «Салавата Юлаева». Хоккеист провёл за уфимскую команду пять сезонов.

«Судьба «Салавата» мне не безразлична. Я в этом клубе провёл наибольшее количество сезонов в КХЛ. Я проходил и через мытищинский «Атлант», который покинул лигу. По тому опыту могу сказать, что это всё решается на таком уровне, что нам неправильно рассуждать. В плане финансирования клубов работают свои законы и правила. У кого есть воля помочь клубу, развивать его, тот и должен помочь. В первую очередь должно быть желание. Со стороны хоккейного сообщества хотелось бы, чтоб Уфа играла и была топ-клубом», — цитирует Кадейкина Legalbet.

Материалы по теме
В «Салавате Юлаеве» сразу четыре новичка! Новые трансферы помогут Уфе?
В «Салавате Юлаеве» сразу четыре новичка! Новые трансферы помогут Уфе?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android