Кадейкин: судьба «Салавата» мне не безразлична, хочется, чтобы Уфа была топ-клубом

Капитан «Трактора» Александр Кадейкин высказался о сложной финансовой ситуации «Салавата Юлаева». Хоккеист провёл за уфимскую команду пять сезонов.

«Судьба «Салавата» мне не безразлична. Я в этом клубе провёл наибольшее количество сезонов в КХЛ. Я проходил и через мытищинский «Атлант», который покинул лигу. По тому опыту могу сказать, что это всё решается на таком уровне, что нам неправильно рассуждать. В плане финансирования клубов работают свои законы и правила. У кого есть воля помочь клубу, развивать его, тот и должен помочь. В первую очередь должно быть желание. Со стороны хоккейного сообщества хотелось бы, чтоб Уфа играла и была топ-клубом», — цитирует Кадейкина Legalbet.