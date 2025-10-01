Американский журналист предположил, когда Илья Протас сможет дебютировать в НХЛ

Американский журналист Крис Черулло предположил, когда Илья Протас сможет дебютировать в НХЛ. 19-летний младший брат Алексея Протаса отметился заброшенной шайбой в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

«Кажется, прежде чем младший Протас закрепится в НХЛ, ему необходимо провести ещё один полный сезон в Американской хоккейной лиге. Илье нужно улучшить катание и это возможно сделать в «Херши». Протаса ждёт ещё один год, полный тяжёлой работы, но к следующему чемпионату он должен быть готов заходить в Национальную хоккейную лигу», – цитирует Черулло RMNB.

Братья Протасы уже выходили на лёд в составе «Вашингтона» в одной предсезонной игре — 24 сентября прошлого года с «Бостон Брюинз». Тогда они играли в разных звеньях, но провели несколько смен вместе.