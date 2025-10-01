Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Американский журналист предположил, когда Илья Протас сможет дебютировать в НХЛ

Американский журналист предположил, когда Илья Протас сможет дебютировать в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Американский журналист Крис Черулло предположил, когда Илья Протас сможет дебютировать в НХЛ. 19-летний младший брат Алексея Протаса отметился заброшенной шайбой в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Гуччарди, Уилсон) – 08:25 (5x5)     0:2 Кристалл (Макмайкл, Чисхольм) – 17:25 (5x4)     1:2 Дженнер (Джонсон, Веренски) – 27:52 (5x4)     1:3 Протас – 30:10 (5x5)     2:3 Веренски (Фантилли, Монахан) – 30:56 (5x4)     2:4 Уилсон – 33:36 (5x5)     3:4 Оливье (Сиверсон, Силлинджер) – 52:23 (5x5)    

«Кажется, прежде чем младший Протас закрепится в НХЛ, ему необходимо провести ещё один полный сезон в Американской хоккейной лиге. Илье нужно улучшить катание и это возможно сделать в «Херши». Протаса ждёт ещё один год, полный тяжёлой работы, но к следующему чемпионату он должен быть готов заходить в Национальную хоккейную лигу», – цитирует Черулло RMNB.

Братья Протасы уже выходили на лёд в составе «Вашингтона» в одной предсезонной игре — 24 сентября прошлого года с «Бостон Брюинз». Тогда они играли в разных звеньях, но провели несколько смен вместе.

Материалы по теме
Карбери высказался о возможности выпустить братьев Протасов и Строумов в одном матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android