«Он вернётся в Россию и деньги привезёт сюда». Крикунов — о рекордном контракте Капризова

«Он вернётся в Россию и деньги привезёт сюда». Крикунов — о рекордном контракте Капризова
Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил подписание нового контракта нападающим «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым. Россиянин подписал восьмилетнее соглашение на $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн и стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ.

«Капризов заслуживает этого. Тут нет ничего удивительного. Видимо, команда очень рассчитывает на него, верит в то, что он поможет им выиграть Кубок Стэнли. Думаю, для российского хоккея это не имеет никакого значения. Единственное, он, как и все, вернётся в Россию и деньги привезёт сюда», — цитируют Крикунова «РИА Новости».

Предыдущий рекорд по общей сумме контракта принадлежал капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

