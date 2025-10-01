Скидки
The Score: будет удивительно, если Демидов не выиграет «Колдер Трофи» в новом сезоне НХЛ

The Score: будет удивительно, если Демидов не выиграет «Колдер Трофи» в новом сезоне НХЛ
Журналист Джон Матис в статье на сайте The Score поделился ожиданиями от игры российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в новом сезоне НХЛ.

«В прошлом сезоне он триумфально прибыл в Монреаль и провёл впечатляющие семь матчей в НХЛ. Пятый игрок драфта 2024 года продолжил пополнять свой личный список ярких моментов во время предсезонной подготовки и, похоже, готов начать свою официальную кампанию новичка в заметной роли во втором звене.

Демидов — заманчивый талант, которого уже сравнивают с его соотечественником Никитой Кучеровым за его лёгкое катание, головокружительные броски и невероятные инстинкты в нападении. 19-летний вингер, играющий на позиции плеймейкера, будет в центре внимания, потому что он именно тот игрок, который так нужен «Канадиенс». Честно говоря, будет удивительно, если Демидов не выиграет «Колдер Трофи», — сказано в статье.

«Колдер Трофи» — награда, ежегодно вручаемая игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в составе клуба Национальной хоккейной лиги.

