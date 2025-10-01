«Нет смысла раздувать из этого какую-то трагедию». Фетисов — о повреждении у Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о повреждении, полученном российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным во время предсезонной подготовки.

«Не будем за Александра переживать, у него всё нормально. Повреждения в хоккее — вещь неизбежная, он в прошлом году уже доказал, когда восстановился после тяжёлой травмы и провёл сезон на самом высоком уровне. Не думаю, что есть смысл раздувать из этого что-то, какую-то трагедию. Всё идёт своим чередом», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Россиянин пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально, а затем – в бесконтактном свитере. Предстоящий сезон станет для Овечкина заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном».