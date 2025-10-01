Скидки
Панарин и Шестёркин — в топ-30 лучших игроков НХЛ по версии Sportsnet

Панарин и Шестёркин — в топ-30 лучших игроков НХЛ по версии Sportsnet
Канадский сайт Sportsnet продолжил публиковать топ-50 хоккеистов Национальной хоккейной лиги в предстоящем сезоне. Рейтинг основывается на оценках инсайдеров и журналистов сайта.

Российские хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Игорь Шестёркин попали в топ-30 рейтинга, заняв 24-е и 27-е место соответственно.

Места с 30-го по 21-е заняли следующие хоккеисты:

30. Брэндон Хагель, «Тампа-Бэй Лайтнинг».
29. Ник Судзуки, «Монреаль Канадиенс».
28. Расмус Далин, «Баффало Сэйбрз».
27. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс».
26. Миро Хейсканен, «Даллас Старз».
25. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз».
24. Артемий Панарин, «Рейнджерс».
23. Брэди Ткачук, «Оттава Сенаторз».
22. Виктор Хедман, «Тампа-Бэй».
21. Зак Веренски, «Коламбус Блю Джекетс».

