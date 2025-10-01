Скидки
«Металлург» анонсировал подписание Евгения Кузнецова

Магнитогорский «Металлург» анонсировал переход нападающего Евгения Кузнецова аудиофайлом со словами хоккеиста.

— Контракт с «Трактором» на пять лет или контракт с «Вашингтоном» на пять лет?
— А с «Магниткой» нет варианта? — заявил Кузнецов.

Напомним, в прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Кузнецов сыграл 296 матчей, в которых забил 91 шайбу и отдал 116 результативных передач.

