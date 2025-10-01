Евгений Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» на один год

Хоккейный клуб «Металлург» заключил контракт с нападающим Евгением Кузнецовым. Соглашение с форвардом рассчитано на один год – до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Кузнецов сыграл 296 матчей, в которых забил 91 шайбу и отдал 116 результативных передач.