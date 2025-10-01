Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стяг Павла Дацюка подняли под своды «УГМК-Арены» в Екатеринбурге

Стяг Павла Дацюка подняли под своды «УГМК-Арены» в Екатеринбурге
Комментарии

В Екатеринбурге перед игрой «Автомобилист» — «Амур» под своды «УГМК-Арены» подняли стяг легендарного российского экс-форварда Павла Дацюка.

Дацюк завершил профессиональную карьеру в 2021 году. Он почётный гражданин Екатеринбурга. В городе в его честь назван ледовый комплекс «Дацюк-арена». В активе Павла золото Олимпиады (2018), два Кубка Стэнли (2002, 2008), золото чемпионата мира (2012) и Кубок Гагарина (2017). Он является единственным хоккеистом в мире, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Член Зала хоккейной славы с 2024 года.

В ноябре 2024 года Дацюк стал членом Зала хоккейной славы НХЛ.

Материалы по теме
Официально
Павел Дацюк стал членом Зала хоккейной славы НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android