Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Люк Хьюз заключил контракт с «Нью-Джерси» на семь лет и $ 63 млн

Люк Хьюз заключил контракт с «Нью-Джерси» на семь лет и $ 63 млн
Комментарии

22-летний защитник Люк Хьюз заключил контракт с «Нью-Джерси Дэвилз» на семь лет и $ 63 млн. Кэпхит соглашения составил $ 9 млн. Об этом сообщает пресс-служба «дьяволов».

Хьюз находился в статусе ограниченно свободного агента без контракта на сезон-2025/2026. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ он провёл 71 матч и набрал 44 (7+37) очка при показателе полезности «-7». В плей-офф у него одна игра.

Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Хьюз сыграл 155 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 76 результативных передач с показателем полезности «-34».

Ранее главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Шелдон Киф оценил игру российского нападающего команды Арсения Грицюка в предсезонных матчах.

Материалы по теме
Главный тренер «Нью-Джерси» высказался об игре Арсения Грицюка в предсезонных матчах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android