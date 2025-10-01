Люк Хьюз заключил контракт с «Нью-Джерси» на семь лет и $ 63 млн

22-летний защитник Люк Хьюз заключил контракт с «Нью-Джерси Дэвилз» на семь лет и $ 63 млн. Кэпхит соглашения составил $ 9 млн. Об этом сообщает пресс-служба «дьяволов».

Хьюз находился в статусе ограниченно свободного агента без контракта на сезон-2025/2026. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ он провёл 71 матч и набрал 44 (7+37) очка при показателе полезности «-7». В плей-офф у него одна игра.

Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Хьюз сыграл 155 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 76 результативных передач с показателем полезности «-34».

