В «Металлурге» оценили подписание контракта с Евгением Кузнецовым

В «Металлурге» оценили подписание контракта с Евгением Кузнецовым
Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков оценил подписание контракта магнитогорским клубом с нападающим Евгением Кузнецовым.

«То, что обсуждали буквально все в российском хоккейном сообществе в последние дни, случилось – «Металлург» подписал контракт с Евгением Кузнецовым. Не думаю, что он нуждается в представлении.

Евгений – игрок высочайшего класса, такие хоккеисты являются штучным экземпляром на рынке свободных агентов. Все мы знаем его сильные стороны: техника, катание, умение не только решить эпизод самому, но и создать момент для партнёров. Игрок такого калибра добавит вариативности нашей атаке. К тому же он выступает на позиции центрального нападающего, а в нынешних реалиях это амплуа – самое дефицитное. Упустить возможность усилить состав таким хоккеистом мы просто не могли.

Да, прошлый сезон у Евгения получился скомканным, но мы уже не раз общались и видим в нём запредельный настрой и желание доказать всем и себе самому, что он игрок большого уровня и больших задач. Уверен, что Андрей Владимирович [Разин] знает, как грамотно вписать нападающего в состав, а также раскрыть и приумножить его талант. Сейчас тренеры будут смотреть на его функциональное состояние, а уже после определят дату дебюта за «Металлург». От себя же могу пожелать Евгению показать всем, на что он способен», — цитирует Бирюкова пресс-служба «Металлурга».

