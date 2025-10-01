Нападающий Александр Хохлачёв забросил первую шайбу за «Салават Юлаев»
В эти минуты в Уфе проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает «Сибирь» из Новосибирска. Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3-й период
5 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Ткачёв (Сошников, Уилсон) – 13:24 (5x5) 1:1 Родевальд (Жаровский, Федотов) – 18:16 (5x4) 2:1 Хохлачёв (Корбит, Ефремов) – 25:33 (5x5) 3:1 Горшков (Комаров) – 33:07 (5x5) 4:1 Хохлачёв (Корбит, Цулыгин) – 35:08 (5x5) 5:1 Зоркин (Федотов, Горшков) – 36:17 (5x5)
На 26-й минуте встречи свой первый гол за «Салават Юлаев» забил Александр Хохлачёв с передач Прохора Корбита и Владислава Ефремова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
32-летний Хохлачёв начинал сезон в «Ладе». Всего на счету опытного форварда в КХЛ 569 матчей и 323 (126+197) очка. Александр дважды становился обладателем Кубка Гагарина, а также выигрывал бронзовые и серебряные медали молодёжного чемпионата мира.
Комментарии
