Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Александр Хохлачёв забросил первую шайбу за «Салават Юлаев»

Нападающий Александр Хохлачёв забросил первую шайбу за «Салават Юлаев»
Комментарии

В эти минуты в Уфе проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает «Сибирь» из Новосибирска. Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3-й период
5 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Ткачёв (Сошников, Уилсон) – 13:24 (5x5)     1:1 Родевальд (Жаровский, Федотов) – 18:16 (5x4)     2:1 Хохлачёв (Корбит, Ефремов) – 25:33 (5x5)     3:1 Горшков (Комаров) – 33:07 (5x5)     4:1 Хохлачёв (Корбит, Цулыгин) – 35:08 (5x5)     5:1 Зоркин (Федотов, Горшков) – 36:17 (5x5)    

На 26-й минуте встречи свой первый гол за «Салават Юлаев» забил Александр Хохлачёв с передач Прохора Корбита и Владислава Ефремова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

32-летний Хохлачёв начинал сезон в «Ладе». Всего на счету опытного форварда в КХЛ 569 матчей и 323 (126+197) очка. Александр дважды становился обладателем Кубка Гагарина, а также выигрывал бронзовые и серебряные медали молодёжного чемпионата мира.

Материалы по теме
Александр Хохлачёв высказался о поражении «Салавата Юлаева» от «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android