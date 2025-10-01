Нападающий Александр Хохлачёв забросил первую шайбу за «Салават Юлаев»

В эти минуты в Уфе проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает «Сибирь» из Новосибирска. Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 26-й минуте встречи свой первый гол за «Салават Юлаев» забил Александр Хохлачёв с передач Прохора Корбита и Владислава Ефремова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

32-летний Хохлачёв начинал сезон в «Ладе». Всего на счету опытного форварда в КХЛ 569 матчей и 323 (126+197) очка. Александр дважды становился обладателем Кубка Гагарина, а также выигрывал бронзовые и серебряные медали молодёжного чемпионата мира.