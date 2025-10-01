Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА — «Торпедо»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

СКА — «Торпедо»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между местным СКА и нижегородским «Торпедо». Матч на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 1
Авангард
Омск
1:0 Рыков (Дер-Аргучинцев, Гросс) – 02:57 (5x5)     2:0 Дронов (Рыков, Никонов) – 13:34 (5x5)     3:0 Коршков (Дер-Аргучинцев, Коромыслов) – 36:06 (5x5)     3:1 Чистяков (Игумнов) – 44:40 (5x5)     4:1 Ливо (Дронов) – 57:30 (en)     5:1 Ливо (Светлаков) – 59:11 (en)    
Матч СКА — «Торпедо» 1 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Состав СКА:

Фото: СКА

Состав «Торпедо»:

Фото: ХК «Торпедо»

Это будет третья встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первой личной встрече в упорной борьбе победу одержало «Торпедо» со счётом 3:2 в овертайме. В предыдущем матче команд в Санкт-Петербурге победу вновь праздновали хоккеисты нижегородского клуба со счётом 5:2.

Нижегородская команда занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ, СКА расположился на шестой строчке.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android