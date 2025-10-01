«Авангард» дома разгромил «Адмирал», забросив шесть шайб

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «ястребов» шайбы забросили Игорь Мартынов, Константин Окулов, Марсель Ибрагимов, Дамир Шарипзянов, Дмитрий Рашевский и Максим Лажуа. У «Адмирала» гол на свой счёт записал Кайл Олсон.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» встретится с «Локомотивом». «Адмирал» сыграет с ХК «Сочи». Оба матча состоятся 3 октября.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года.