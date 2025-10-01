«Авангард» дома разгромил «Адмирал», забросив шесть шайб
Поделиться
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Мартынов (Фьоре) – 06:58 (5x5) 2:0 Окулов (Фьоре, Пономарёв) – 10:28 (5x5) 3:0 Ибрагимов (Галимов, Потуральски) – 11:22 (5x5) 4:0 Шарипзянов (Чистяков, Потуральски) – 12:46 (5x5) 4:1 Олсон (Завгородний, Шулак) – 19:41 (5x5) 5:1 Рашевский (Блажиевский, Котляревский) – 22:07 (5x5) 6:1 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 35:25 (5x4)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе «ястребов» шайбы забросили Игорь Мартынов, Константин Окулов, Марсель Ибрагимов, Дамир Шарипзянов, Дмитрий Рашевский и Максим Лажуа. У «Адмирала» гол на свой счёт записал Кайл Олсон.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» встретится с «Локомотивом». «Адмирал» сыграет с ХК «Сочи». Оба матча состоятся 3 октября.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 октября 2025
-
19:16
-
19:09
-
18:50
-
18:36
-
18:33
-
18:08
-
18:03
-
17:50
-
17:35
-
17:23
-
17:17
-
17:12
-
16:51
-
16:35
-
16:17
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:35
-
12:15
-
11:50
-
11:25
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
09:50
-
09:30
-
09:15