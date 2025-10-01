Скидки
Хоккей Новости

В матче «Авангард» — «Адмирал» произошла драка вратарей

В матче «Авангард» — «Адмирал» произошла драка вратарей
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и дальневосточным «Адмиралом». Идёт третий период, счёт 6:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
3-й период
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Мартынов (Фьоре) – 06:58 (5x5)     2:0 Окулов (Фьоре, Пономарёв) – 10:28 (5x5)     3:0 Ибрагимов (Галимов, Потуральски) – 11:22 (5x5)     4:0 Шарипзянов (Чистяков, Потуральски) – 12:46 (5x5)     4:1 Олсон (Завгородний, Шулак) – 19:41 (5x5)     5:1 Рашевский (Блажиевский, Котляревский) – 22:07 (5x5)     6:1 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 35:25 (5x4)    

В середине третьего периода во встрече произошла драка между вратарями команд — Андреем Мишуровым и Адамом Гуской.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

По итогам эпизода каждый из голкиперов получил по пять минут штрафа, а место в воротах заняли Никита Серебряков и Дмитрий Шугаев.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» встретится с «Локомотивом». «Адмирал» сыграет с ХК «Сочи». Оба матча состоятся 3 октября.

