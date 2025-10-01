В матче «Авангард» — «Адмирал» произошла драка вратарей

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и дальневосточным «Адмиралом». Идёт третий период, счёт 6:1 в пользу хозяев.

В середине третьего периода во встрече произошла драка между вратарями команд — Андреем Мишуровым и Адамом Гуской.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

По итогам эпизода каждый из голкиперов получил по пять минут штрафа, а место в воротах заняли Никита Серебряков и Дмитрий Шугаев.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» встретится с «Локомотивом». «Адмирал» сыграет с ХК «Сочи». Оба матча состоятся 3 октября.