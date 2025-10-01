Скидки
Хоккей

Барыс — Локомотив, результат матча 1 октября 2025 года, счёт 1:5, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» одержал крупную победу над «Барысом» в Астане со счётом 5:1
Комментарии

В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Сергеев (Береглазов, Сурин) – 03:19 (5x5)     0:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 25:02 (5x5)     0:3 Иванов (А. Радулов, Сурин) – 43:30 (5x5)     0:4 Сурин (Сергеев, А. Радулов) – 44:06 (5x5)     1:4 Уолш (Галимов, Омирбеков) – 55:34 (5x5)     1:5 Кирьянов (Сергеев) – 57:21 (5x5)    

На четвёртой минуте первого периода Андрей Сергеев открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Байрон Фрейз удвоил преимущество гостей. В начале третьего периода Георгий Иванов и Егор Сурин сделали счёт 4:0. На 16-й минуте периода Райли Уолш забил единственный гол хозяев в игре. В конце встречи Никита Кирьянов установил окончательный счёт.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встретится с «Сибирью» 5 октября. «Локомотив» проведёт матч с «Авангардом» 3 октября.

Комментарии
