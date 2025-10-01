«Локомотив» одержал крупную победу над «Барысом» в Астане со счётом 5:1

В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

На четвёртой минуте первого периода Андрей Сергеев открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Байрон Фрейз удвоил преимущество гостей. В начале третьего периода Георгий Иванов и Егор Сурин сделали счёт 4:0. На 16-й минуте периода Райли Уолш забил единственный гол хозяев в игре. В конце встречи Никита Кирьянов установил окончательный счёт.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встретится с «Сибирью» 5 октября. «Локомотив» проведёт матч с «Авангардом» 3 октября.